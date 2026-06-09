９日の相場は午後５時、前日（午後５時）と比べて０３銭円高・ドル安の１ドル＝１６０円１９〜２０銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、３３銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８４円８５〜８９銭で大方の取引を終えた。