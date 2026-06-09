なでしこジャパン（日本女子代表）は9日、大阪府の『J−GREEN堺』にて南アフリカ女子代表とのトレーニングマッチに臨み、0−1で敗れた。なでしこジャパンは今月6日、南アフリカ女子代表との国際親善試合を5−0で終え、狩野倫久新監督の初陣を大勝で飾っていた。同試合から中2日で迎える今回のゲームは、国際Aマッチに認定されてはいるものの、トレーニングマッチとして南アフリカ女子代表と再戦。6日のゲームからは、清家貴子