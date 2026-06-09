元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（５８）が９日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。自身の体型の変化に驚いた一幕を明かした。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、周囲の人との「しあわせ度」比較の中で高齢者になるほど地位や収入よりも健康が大事という心境になるという記事を紹介。「人と比較してしまう」ことについて聞かれた北