◇MLB ナショナルズ4-3ジャイアンツ(日本時間9日、オラクル・パーク)ジャイアンツのイ・ジョンフ選手が絶好調です。ナショナルズ戦に5番ライトで先発出場、4回の第2打席は巨人でもプレーしたマイルズ・マイコラス投手の変化球をはじき返し、一二塁間を破るヒット。6回の第3打席は左腕ミッチェル・パーカー投手のストレートをとらえ、センターへのヒットを放ちます。先頭打者で迎えた8回はクレイトン・ビーター投手からボテボテの当