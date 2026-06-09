F1第6戦モナコGPレビュー（後編）◆レビュー前編＞＞限界まで攻めるのは、レースの世界においては当たり前のことだ。しかし、その当たり前のことすら難しいのが、モナコGPの週末のアストンマーティンだった。低速コーナーではひどいアンダーステアでマシンが曲がっていかず、ブレーキング時にはギアボックスやエンジンブレーキの制御が不安定。結果としてドライバーはコーナーで攻めることができない。ミリ単位でガードレー