F1第6戦モナコGPレビュー（前編）天国から地獄、そして再び、地獄から天国──。ストレートがほとんどなく、パワーユニットの不利が出にくいモナコだからこそ、アストンマーティン・ホンダは期待を持って週末に臨んだ。だが、金曜に走り始めた瞬間にその期待は完全に打ち砕かれ、予選でも最下位に沈んだ。抜けないモナコでは、絶望的な状況だった。モナコの市街地コースを果敢に攻めるアロンソphoto by BOOZYしかし、決