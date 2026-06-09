ファミリーマートは6月9日、「宝塚歌劇 貸切公演 抽選でご招待」キャンペーン第2弾を開始した。これにあわせ、同日、元宝塚歌劇団の彩みちるさん・蒼舞咲歩さんのスペシャル動画を公開した。彩みちるさん・蒼舞咲歩さんが「スタンプ獲得」にチャレンジ○彩みちるさん・蒼舞咲歩さんが応募方法を紹介同社では、通販代金・税金・公共料金などの支払い時にアプリ「ファミペイ」を提示のうえスタンプをためてコースを選んで応募すると