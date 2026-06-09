ビザ・ワールドワイドは5月20日、「Spring 2026 Biannual Threats Report(半期脅威動向レポート 2026年春期)」を発表した。Visa○AI活用の詐欺が急拡大同レポートでは、犯罪者がAIやソーシャルエンジニアリングの活用を拡大し、消費者自身に決済を実行させる手口を強化していることを背景に、スキャム(詐欺)が消費者被害の中で最も急速に拡大している分野となっていることが明らかになった。同レポートは、同社のグローバルネット