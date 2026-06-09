シェフの人柄が滲み出る優雅なショコラ「ジャン＝シャルル・ロシュー 東京」店内 パリに本店があるショコラブランド「ジャン＝シャルル・ロシュー 東京」。日本1号店としてオープンした南青山のショコラトリーは、”空想美術館”がコンセプト。シルバーのショーケースに美しくショコラを並べ、壁には国際的なフォトグラファー・森山大道さんの写真がレイアウトされています。ご褒美CHECKショコラトリーでありながら、まるで美術館