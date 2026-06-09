知られざる夏の聖地、雲仙温泉雲仙温泉街「界 雲仙」がある雲仙温泉は、標高約700メートルに位置し、夏の平均気温は21〜23度。長崎市内よりマイナス7度の別天地とされているのをご存知ですか？ 明治末期から昭和初期にかけては、年間3万人もの外国人が訪れる避暑地として栄え、今なお「知られざる夏の聖地」として根強い人気を誇るのだそう。酷暑といわれている今年の夏。避暑地としてもおすすめの雲仙温泉で、のんびりとした時間