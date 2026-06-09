予約はこちら！▶▶みずみずしい桃とメロンが織りなす、涼やかな夏のアフタヌーンティー都心の真ん中とは思えない、広大で美しい庭園が自慢の「ホテル椿山荘東京」。庭園の眺望を生かしたロビーラウンジ「ル・ジャルダン」にて、7月から夏限定のアフタヌーンティーがスタートします。テーマは「ピーチ×メロン」。やさしい甘みの桃と芳醇な香りのメロンを主役に、見た目にも涼やかなスイーツと、夏らしい軽やかなセイボ