東京ディズニーランドの最新情報【6月30日まで】「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」を徹底レポ東京ディズニーランドでは2026年6月30日（火）までの期間、「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾として「ヴァネ ロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」を実施中。昨年大好評だったイベントがパワーアップして帰ってきました！ パレードやフード、デコレーションまで、お菓子でいっぱいのパークを楽しみましょう！▶`