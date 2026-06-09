ハナマルキは、即席みそ汁「すぐ旨カップみそ汁」で、アウトドアシーンにおける飲用機会の開拓を進める。今年4月にはアウトドアブランド「THE NORTH FACE」と連携し、トレイルランニングイベントで商品2000個を提供した。今後もアウトドアイベントなどでサンプリングを行い、屋外で手軽に温かいみそ汁を飲める価値を訴求する。4月24〜26日に富士急ハイランド周辺で開催されたトレイルランニングイベント「Mt. FUJI 100」では、「TH