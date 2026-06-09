学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「みど窓」はなんの略？「みど窓」はなんの略か知っていますか？お出かけ前の定番ワードです。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「みどりの窓口」を略した言葉でした！みど窓とは、JRグループ各駅にある対人型の乗車