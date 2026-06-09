美容賢者11名がいますぐ使えるテクをガチ伝授！朝の仕込み術から外出中のお直し、アフターケアまで教えちゃいます。ヘア&メイクアップアーティスト伏屋陽子ESPER所属。本誌をはじめ、多くの雑誌や広告で活躍。その人が纏う空気まで彩るような、等身大でありながら洗練されたメイクに定評があり、頑張っていないのにおしゃれなメイク提案を発信。心地よく使えるものを常に探している。@fuseya_yokomethod1｜肌テクタイプの異な