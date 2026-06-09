事業戦略を発表 四国ツーリズム創造機構(高松市サンポート) 四国の観光産業振興に取り組む「四国ツーリズム創造機構」が、2026年度から5年間の事業戦略を発表しました。 （四国ツーリズム創造機構／半井真司 代表理事）「四国という地名、これを売り出すのはやはりなかなか難しい」 最も重要と考えているのが「四国ブランドの拡大」です。国内外に向けて作った「しあわせ、まるっと四国 巡