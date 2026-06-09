児童が指揮を体験 鬼無小学校(高松市鬼無町) 高松市の小学校で9日、プロのオーケストラの演奏会が開かれました。 鬼無小学校の全校児童約250人を前に演奏を披露したのは、高松市を拠点に活動している「瀬戸フィルハーモニー交響楽団」です。 子どもたちに一流の音楽に触れてもらおうと高松市が企画した演奏会です。 児童の代表がオーケストラの前に立ち、簡単な二拍子の指揮を体験しま