香川県高校総体2026 【香川県高校総体】テニス男女の個人戦ダブルスの決勝戦が9日、行われました。結果は以下の通りです。 ■個人戦男子ダブルス準決勝に勝ち進んだのは、いずれも高松北の4組でした。その中から勝ち進んだ決勝は、扶川英琉・今井直理ペアが8対4で吉井滉人・楠勇真ペアを破り優勝を決めました。 ■個人戦女子ダブルス女子もベスト4に勝ち進んだのはいずれも高松北でした。その中から勝ち進んだ決勝は矢野梓・