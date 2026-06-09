認知機能の変化をより早く発見しようと、北九州市では今年度から新たな検査機器を導入しました。VR技術を使って、認知機能の変化を「見える化」します。北九州市小倉北区で6月9日に開かれた「介護予防教室」には、65歳から85歳までの市民23人が参加しました。参加者の関心を集めていたのが。 ■奥村三枝記者「このVRが、認知機能を測る機械です。VRをのぞいて、視線で測ることができるといいます。」これは「認知機能セルフチ