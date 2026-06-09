クマ出没を巡っては県内でも・・裾野市ではクマの目撃情報が相次いでいることを受け市内の小学校でクマに出合わない方法などを学ぶ出前教室が行われました。警察によりますと、5月20日から26日までの間に裾野市内ではクマ、あるいはクマと思われる目撃情報が20件あったという事です。これを受け、児童が登下校の際にクマに出合わない方法などを学んでもらおうと警察と市による出前教室が市内の小学校で初めて行われました。出前教