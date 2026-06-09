９日の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比９１．１６ポイント（０．３７％）安の２４５６５．９０ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１６．７７ポイント（０．２０％）安の８３２４．５９ポイントと５日続落した。ハンセン指数は３月２３日以来、約２カ月半ぶりの安値水準に落ち込んでいる。売買代金は３０８９億１６１０万香港ドル（約６兆３１７３億円）に縮小した