脚本家で映画監督の尾崎将也（おざき・まさや）さんが肺疾患のため、2日に死去したことが9日、所属事務所の公式サイトで発表された。妻で小説家の佐伯紅緒氏（58）は自身のインスタグラムを更新し、夫との別れを報告した。佐伯氏は文書を公開。「尾崎将也儀かねてより肺疾患の療養中でございましたが去る六月二日午前六時五十一分六十六歳にて永眠致しましたことを謹んでお知らせ申し上げます」と夫の死去を報告。「尚