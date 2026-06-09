14年京都大賞典など重賞3勝のラストインパクトが8日に疝痛のため死亡した。16歳だった。9日、けい養先のノーザンホースパーク（北海道苫小牧市）が公式Xで発表。「今年初めに発症し、回復を願ってクリニックにて治療を続けてまいりましたが、残念ながらその願いは叶いませんでした」と報告した。同馬は父ディープインパクト、母スペリオルパールで、おじにビワハヤヒデ、ナリタブライアンがいる血統。通算36戦7勝。17年に引退