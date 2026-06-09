◎ロッテは中日戦を「STARWARSNIGHT」として開催。広池は試合前、悪役ダース・ベイダーと写真に収まり「ダース・ベイダーは怖かったです。大きかった」。すぐ横で「コー」という独特な呼吸音が響いていました。◎DeNA・加藤バッテリーコーチは、エスコンフィールド内で薄手の上着を着ていた記者に「そんなに寒くないでしょ〜」。この日の札幌市は雨で最高気温15度、最低気温11度。寒かったです。◎右肩痛で開幕から2軍で