元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が9日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、職場などでの土産について私見を語った。番組では、職場の同僚らが出張先などで買ってくる土産についてのネット記事を紹介。菓子が嫌いなため、土産の菓子に手を付けずにいたところ、先輩にバレてしまい、受け取るよう強制的に渡されたことに困惑しているという意見だった。北斗は収録現場に当てはめて、自身の考