プロ野球のファーム・リーグは9日、東地区のオイシックス―ロッテ戦（長岡）がグラウンド状態不良で中止に。中、西地区とファーム交流戦でナイターを含めて5試合が行われた。東地区の楽天はヤクルト戦（戸田）に5―1。先発・古賀が5回4安打6奪三振無失点の好投で2勝目（2敗）。武藤が2安打1打点、ドラフト3位・繁永（中京大）、小森が2安打を放った。ヤクルト先発・ウォルターズは3回2安打無失点。中地区のハヤテは中日戦（