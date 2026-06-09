アメリカ・ロサンゼルスの市長を選ぶ予備選挙の結果が判明し、現職のバス市長と第二のマムダニと呼ばれるラマン氏の女性2人が、決選投票に進みます。【映像】現職vs“第二のマムダニ” LA市長選が決選へロサンゼルス市長の予備選挙は接戦となり、投票締め切りから6日目に結果が判明しました。民主党急進派の若者から支持を集めたニティア・ラマン氏が終盤で票を伸ばし、現職のカレン・バス市長と決選投票で争います。ラマ