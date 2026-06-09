沖縄から鹿児島奄美地方では梅雨前線が活発化。関東でも、梅雨入りから連日、雨が降る天気が続き、2026年は平年より雨量が多くなる予想だ。そんな中、各地で見られたのが、自転車の「傘さし運転」。青切符導入後は反則金5000円が科せられるようになったが、専門家は危険性を指摘する。梅雨入り以降相次ぐ危険行為リポート：前後に子供用のベビーシートをのせ、子供用のシートをつけ、そして左手で傘を差しています。雨の中、走行す