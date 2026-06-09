川口オートのナイターG2スポーツニッポン新聞社杯「川口記念」は、9日に前検日作業が行われた。4月に飯塚SGオールスターを制するなど底力上位の佐藤励（26＝川口）だが、前節の伊勢崎G1ムーンライトチャンピオンカップは4、3、5、3、7着とまさかの低迷。悔しい5日となった。その前節を振り返って「何を扱っても良くならなかった」と肩を落としていたが、すぐさま「伊勢崎は8月にSGグランプリ、9月に特別G1のプレミアムカップが