中米ドミニカ共和国で緊急着陸を試みた自家用ジェット機が炎上し、パイロットら2人が死亡しました。【映像】着陸失敗でジェット機が炎上爆発（実際の映像）ドミニカ共和国南部のラ・ロマーナ空港で7日、着陸に失敗した自家用ジェット機が滑走路を外れ、炎上、爆発しました。ジェット機は離陸直後にトラブルが発生し、緊急着陸を試みていたということです。この事故で、アメリカ国籍のパイロットと副操縦士の2人が死亡しまし