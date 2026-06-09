◇交流戦日本ハム・加藤貴―DeNA・石田裕（エスコンフィールド北海道）楽天・古謝―巨人・戸郷（楽天モバイル最強パーク宮城）西武・渡辺―広島・森（ベルーナドーム）ロッテ・毛利―中日・桜井（ZOZOマリンスタジアム）オリックス・曽谷―ヤクルト・高橋（京セラドーム大阪）ソフトバンク・松本晴―阪神・大竹（みずほペイペイドーム）