ウイルスなどとたたかう免疫の役割を担う「抗体」を体に注入する抗体製剤を、予防接種に使えるようにするため、政府は、予防接種法の一部を改正する法律案を閣議決定しました。RSウイルス感染症を防ぐため、妊婦が接種して赤ちゃんにも免疫をつけるワクチン「アブリスボ」は、公費の補助が出る予防接種＝定期接種の対象ですが、赤ちゃん向けの抗体製剤「ベイフォータス」などは、定期接種の対象外です。改正案が成立するとこれらの