阪神・大竹耕太郎投手が、10日のソフトバンク戦に先発する。この日はペイペイドームでダッシュなどを行い調整した。23年に阪神に移籍して以降、古巣の本拠地で登板するのは初めてで、6年ぶりのマウンドとなる。「そんなに投げていないんですね（笑い）。筑後に行き過ぎですね」と笑いながら懐かしんだ。同戦では毎日放送で、和田毅氏が解説する。大竹にとっては自主トレをともにし、師事している存在。「番組表見たら、和田さ