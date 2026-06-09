全国各地で相次ぐクマの被害を予防するため、環境省が採用した専門の職員に石原大臣が訓示しました。【映像】石原大臣が「専門官」直接訓示する様子環境省は、クマによる被害を防止するため、今年度から専門の職員11人を採用しました。クマ被害が深刻な東北や北海道に加え、関東と信越地方の事務所に配置された「クマ対策専門官」の7人と、イノシシなども含めて対応するため、中部や近畿地方などにも配置された「広域鳥獣対