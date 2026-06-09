8日から7年ぶりに北朝鮮を訪問している中国の習近平国家主席。中国メディアは9日、金正恩（キム・ジョンウン）総書記との首脳会談について、1面トップで「中朝関係を時代と共に、さらなる発展を得られるよう推進する」と大々的に報じました。8日は歓迎式典が平壌（ピョンヤン）市内にある金日成（キム・イルソン）広場で行われました。広場の中央には習主席と金総書記の巨大な肖像画が。前回の訪朝では、金総書記の父親と祖父の遺