北京市は今年1〜5月、前年同期比35．3％増の延べ266万7000人のインバウンド観光客を受け入れました。観光消費額は同44．2％増の36億4000万ドルに達しています。北京は海外の旅行会社との連携を積極的に進めるとともに、「インバウンド向け新体験型シーン10選」を初めて発表し、より親しみやすく、かつハイテクなアプローチで海外旅行者の新たな消費を呼び起こしています。今回発表されたインバウンド向け観光商品は、ファッション