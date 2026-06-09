首都圏・近畿圏でスーパーマーケット「ライフ」を展開しているライフコーポレーションは2026年6月8日（月）、食品廃棄削減の取り組みの一環として店舗から発生する〈食品残さ〉を飼料に変え、それをニワトリに与えて生産した「たまごは季節の贈り物」を30店舗限定で発売した。この記事のすべての写真を見る同社は、この取り組みを実施するにあたり、食品リサイクル法に基づく「再生利用事業計画（食品リサイクルループ）」の大臣認