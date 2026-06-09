バランスを取るためには必要不可欠クルマのタイヤを注意深く見ると、サイドウォールに黄色や赤色の小さな丸いマークが付いているのを目にしたことがあるかもしれません。特に新品のタイヤではこのマークが目立ちますが、これらが持つ役割を正確に理解している方は、そう多くはないでしょう。実は、これらのマークはタイヤをクルマへ装着する際の精度に関わる、大切な目印なのです。【画像】「えっ!!」 これがタイヤについてる