「モンスターハンターオーケストラコンサート～狩猟音楽祭2026～」が、東京・兵庫・福岡・札幌の4都市で開催されることが決定した。 同コンサートは、『モンスターハンター』シリーズ5周年記念として2009年に第1回目を開催し、2014年以降は毎年開催を重ねてきた人気プログラム。シリーズ20周年目である2024年には国内4都市で開催したほか、2026年1月から3