8月7日に劇場公開される高橋文哉主演映画『ブルーロック』の場面写真が公開された。 参考：実写版『ブルーロック』主題歌はAdo高橋文哉らが激戦を繰り広げる本予告＆ポスターも 金城宗幸・ノ村優介による『ブルーロック』（講談社『週刊少年マガジン』連載）を実写映画化する本作。日本をサッカーワールドカップ優勝に導く革命的なストライカーを育成する施設“青い監獄（ブル&