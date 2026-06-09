「DEAN ＆ DELUCA（ディーン＆デルーカ）」のアイテムが付属する「『GLOW』8・9月合併号」と「『GLOW』8・9月合併号増刊」（宝島社）が、6月26日（金）から、全国の書店などで発売される。【写真】増刊の付録はステンレスボトル！おしゃれなコラボアイテム詳細■毎回予約が殺到する大人気企画今回発売される「『GLOW』8・9月合併号」は、「大きくてたためるグローサリーバッグ＆ストラップ付きポーチ」が付録についた女性フ