連日、クマの目撃が相次ぐ山形県内。 【画像】ハチミツを仕掛けた箱ワナ設置 そんな中、村山市のさくらんぼ畑でクマによる食害が連続して確認されています。これをうけ、きょう現地では猟友会が箱ワナを設置しました。 村山市白鳥地区のさくらんぼ畑では、６日未明にクマがさくらんぼの実を食べる様子が監視カメラで確認されました。 少なくとも佐藤錦の木２本が実を食べられたり枝を折られたりする被害にあったということです