2026年6月から、熊本市が新たな取り組みを始めました。性被害から子どもを守るための専門チームの点検です。子どもの体と心に深い傷を負わせる性被害からどう守るか…熊本市では、放課後に児童を預かる児童育成クラブに、防犯カメラの設置を進めるなど対策を強化しています。そうした中、9日、市内の保育園で新たな取り組みが始まりました。会議に集まったのは、警察や防犯設備に詳しい有識者などのチームです。熊本市