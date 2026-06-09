4人組歌謡コーラスグループ・モナキが、大阪駅前で今夏開催される『週末KOREA ハップルフェス in 大阪』に登場する。【画像】韓国アイテム詰め合わせ…『週末KOREA ハップル FES in 大阪』サンプリング商品イメージ同フェスは、MBSテレビの番組『週末KOREA』（関西ローカル）が、グラングリーン大阪で7月4日・5日に行うPOP UP SHOPイベント。“HOT PLACE”（＝ハップル）とは、「今一番アツく盛り上がっている場所」を意味する