宝塚歌劇団星組トップスター暁千星（あかつき・ちせい）が主演するミュージカル「花より男子２−ＳｈｏｏｔｉｎｇＳＴＡＲ−」が９日、名古屋・御園座で初日を迎えた。神尾葉子氏の漫画が原作でアニメ、ドラマ、舞台化された人気作。宝塚では２０１９年に花組・柚香光主演で上演された。今回はその続編。超セレブが集まる名門学園で「Ｆ４」と呼ばれる御曹司４人組のリーダー道明寺司と、庶民だが学園に通う牧野つくしが一