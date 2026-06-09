熊本市中央区の施設でマイク25本がなくなっているのが明らかになりました。施設を管理する熊本市は、盗難の可能性もあるとして警察に被害届を提出しています。■洲粼湧貴記者「こちらと同型のハンドマイクやピンマイク、楽器に付けるマイクなど11種類、25点が紛失したということです」マイクの紛失が確認されたのは、熊本市中央区にある「熊本市男女共同参画センターはあもにい」です。熊本市によりますと5月16日、イ