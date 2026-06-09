◇プロボクシング54.0キロ契約坂井優太《8回戦》フローイラン・サルダール（2026年6月10日東京・後楽園ホール）22年世界ユース選手権優勝を含むアマ7冠で日本バンタム級3位の坂井優太（21＝大橋）が9日、都内でプロ8戦目となる54.0キロ契約8回戦の前日計量に臨み、53・9キロでパスした。一度目の計量ではリミットを数グラム超過も、直後に全裸となりクリア。「家の体重計と誤差があった」と苦笑いを浮かべながら「前回は調