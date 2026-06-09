牧野防災庁設置準備相（右から2人目）に要望書を手渡す宮城県の村井嘉浩知事（中央）ら＝9日午後、東京都千代田区宮城県の村井嘉浩知事ら同県の産学官代表者が9日、牧野京夫・防災庁設置準備担当相を訪ね、災害関連の人材育成や研究を推進する「防災大学校（仮称）」を仙台市に設置するよう要望した。防災庁の付属機関とすることが検討されている。村井氏によると、牧野氏は具体的な場所には言及しなかった。選定に当たっては