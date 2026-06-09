栃木県宇都宮市の住宅街で、相次いで出没しているクマ。先ほど、住宅の庭で捕獲されました。現場近くにいる高柳アナウンサーです。宇都宮市内でクマが捕獲された現場の近く、その民家から許可を取って中継でお伝えをしていきます。クマが捕獲されたのが、我々がいるこの場所から数メートル先です。クマを実際に撃った方からお話を伺ったんですが、宇都宮動物園の職員の方です。猟友会の方ではありません。ツキノワグマでした。そし