【ワシントン＝向井ゆう子、北京＝照沼亮介】米国防総省は８日、中国軍を支援しているとみなす企業のリストに、中国ＩＴ大手のアリババ集団や百度（バイドゥ）、電気自動車（ＥＶ）大手のＢＹＤなどを追加した。米国で活動する企業が対象で、毎年公表している。リストに掲載された企業は「中国軍事企業」とみなされ、国防総省との取引が制限される。中国の習近平（シージンピン）政権は、民間の先端技術を軍の強化につなげる